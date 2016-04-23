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طالبة ثانوى تتهم تاجرا بمعاشرتها لمدة عام ونصف ورفضه الزواج منها بالوراق

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طالبة ثانوى تتهم تاجرا بمعاشرتها لمدة عام ونصف ورفضه الزواج منها بالوراق طالبة ثانوى تتهم تاجرا بمعاشرتها لمدة عام ونصف ورفضه الزواج منها بالوراق
اتهمت طالبة بالثانوى التجارى فى الوراق تاجرا بإقامة علاقة جنسية معها ورفضه الزواج منها كما وعدها، وذكرت الطالبة أن علاقتهما استمرت عام ونصف، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى ببلاغ للعميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق، اتهمت فيه تاجر بفض غشاء بكارتها، وإقامته علاقة جنسية معها استمرت عام ونصف.

وبإجراء التحريات، تبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم الوراق، أن الطالبة نشأت بينها وبين التاجر قصة حب استمرت عام ونصف، وتعددت اللقاءات الجنسية بينهما عدة مرات فض خلالها غشاء بكارتها بعدما وعدها بالزواج، إلا أنها فوجئت به يتنصل منها، وماطل فى التقدم لخطبتها، ثم أعلن لها رفض أسرته إتمام الزواج، وقرر إنهاء العلاقة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وأحاله العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.


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