السيطرة على حريق فى ورشة أحذية بباب الشعرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق فى ورشة أحذية أسفل عقار سكنى بباب الشعرية دون معرفة أسبابه، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع وصولها إلى باقى العقارات المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا باشتعال النيران فى ورشة أحذية بباب الشعرية، وعلى الفور كلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمنى فى المنطقة لمنع وصولها إلى باقى أجزاء الورشة وتمت السيطرة على النيران.

السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بمنطقة المقطم بدون إصابات

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