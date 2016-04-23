أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

جينيفر جودوين بإطلالة حمل بيضاء

Google+ Print

الجمعة 22-04-2016 23:26

يبدو أن حمى الحمل، انتشرت بين نجمات هوليوود في الفترة الأخيرة، فأصبحنا نرى عديداً من النجمات الحوامل بإطلالات بسيطة، وناعمة على السجادة الحمراء، كانت آخرهن جينيفر جودوين Ginnifer Goodwin التي ظهرت بإطلالة بيضاء.

حيث اختارت جينيفر فستاناً بسيطاً باللون الأبيض، ولتجعل إطلالتها رسمية وأنيقة، اختارت أن ترتدي معها بلايزر رسمياً بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بحقيبة سهرة جلدية باللون الأخضر، وأقراط مزينة بحجر الزمرد، وأضاف أحمر الشفاه البرتقالي لمسة صيفية رائعة لهذه الإطلالة، إذ أعطاها انتعاش الصيف بكل بساطة.

ما رأيك بتنسيق جينيفر جودوين لهذه الإطلالة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي