جينيفر جودوين بإطلالة حمل بيضاء

يبدو أن حمى الحمل، انتشرت بين نجمات هوليوود في الفترة الأخيرة، فأصبحنا نرى عديداً من النجمات الحوامل بإطلالات بسيطة، وناعمة على السجادة الحمراء، كانت آخرهن جينيفر جودوين Ginnifer Goodwin التي ظهرت بإطلالة بيضاء.

حيث اختارت جينيفر فستاناً بسيطاً باللون الأبيض، ولتجعل إطلالتها رسمية وأنيقة، اختارت أن ترتدي معها بلايزر رسمياً بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بحقيبة سهرة جلدية باللون الأخضر، وأقراط مزينة بحجر الزمرد، وأضاف أحمر الشفاه البرتقالي لمسة صيفية رائعة لهذه الإطلالة، إذ أعطاها انتعاش الصيف بكل بساطة.

ما رأيك بتنسيق جينيفر جودوين لهذه الإطلالة؟