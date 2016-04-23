وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء هذا نصها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لأعياد سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.

> ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحريته وسلامة أراضيه ، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة ، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية .

رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر،

وكل عام وسيادتكم بخير ،

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

> وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة أبناء القوات المسلحة من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء، كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لأبناء القوات المسلحة بنفس المناسبة .

> أ ش أ