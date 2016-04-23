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بوكيتينو يمنع لاعبي توتنام من حضور حفل جوائز الدوري الإنجليزي

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بوكيتينو يمنع لاعبي توتنام من حضور حفل جوائز الدوري الإنجليزي بوكيتينو يمنع لاعبي توتنام من حضور حفل جوائز الدوري الإنجليزي

في قرار صارم، قرر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام عدم حضور أي لاعب من فريقه حفل توزيع جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في العاصمة لندن.

وردا على الصحفيين حول المكان الذي سيتواجد فيه لاعبو الفريق وقتها قال:"في البيت، في البيت، في البيت".

ويستعد توتنام لمواجهة وست بروميتش ألبيون الاثنين في الجولة الـ35 من الدوري، ويريد بوكيتينو أن يكون التركيز في أعلى درجاته من قبل اللاعبين.

وتم ترشيح مهاجم الفريق هاري كين لجائزة أفضل لاعب في الموسم إلى جانب جوائز أخرى خاصة باللاعبين الصاعدين، ومن الممكن أيضا حصول لاعب الوسط ديلي ألي على إحدى الجوائز.

ودخل اللاعبان التشكيلة المثالية للدوري هذا الموسم إلى جانب زميليهما داني روز وتوبي ألديرفيريلد.

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