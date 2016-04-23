فان جال: راشفورد يذكرني بكلويفرت

أثنى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد على لاعبه الشاب ماركوس راشفورد مشيرا إلى أنه يذكره بنجم هولندا وأياكس السابق باتريك كلويفرت.

وتألق صاحب الـ18 عاما في ظهوره مع الفريق الأول ليونايتد فسجل 7 أهداف في 13 مشاركة مع الفريق في كل البطولات، ومن المنتظر ظهوره السبت أمام إيفرتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال فان جال للصحفيين:"راشفورد لديه نفس التكوين البدني لكلويفرت، الأخير كان متطورا أكثر على صعيد الوزن وهي مسألة وقت بالنسبة لراشفورد".

وأضاف "ما كان عليه كلويفرت في عامه الأول معي في أياكس يشبه كثيرا راشفورد في عامه الثاني مع يونايتد".