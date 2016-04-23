بالصور.. محافظ أسوان يقوم بجولة تفقدية ويأمُر بتحويل ميدان النفق إلى موقف سيارات

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بجولة تفقدية مفاجئة لبعض المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان، شملت منطقة ميدان النفق، وشارعى كلية التربية، و شرق البندر، حيث وجه المحافظ بتحويل الموقع المخصص لإنشاء سويقة بميدان النفق، إلى موقف حضارى لسيارات السيرفيس، وربطه بخطوط سير إلى العديد من المناطق السكنية في المحمودية، وطريق السادات، والكرور، وغرب سهيل، ليخدم المواطنين المقيمين في هذه المناطق، و يساهم بذلك في القضاء على الموقف العشوائى بالميدان.

وأكد على ضرورة توفير كافة الخدمات والمرافق بموقف السيرفيس بالنفق من دورة مياه عمومية، وكافتيريا لخدمة السائقين والمترددين عليه، وكلف رئيس المدينة، ومديرى الطرق والمرور والتنمية الحضرية، بإعداد مخطط تفصيلى كامل لتطوير منطقة النفق.

ألتقى المحافظ ببعض المواطنين والسائقين بمنطقة النفق، والذين أبدوا ترحيبهم بإلغاء السويقة القديمة وإنشاء موقف السرفيس، ليخفف ذلك الأعباء عليهم ويوفر المكان الملائم لسائقى السيرفيس، وعقب ذلك قام “حجازى” بتفقد شارع شرق البندر لمتابعة أعمال النظافة ومستوى الأداء، كما تفقد شارع كلية التربية، حيث وجه مدير عام الطرق، بنقل أعمال الرصف لشوارع بديلة لحين الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحى بشارع كلية التربية، كما أعطى توجيهاته لرئيس المدينة بسرعة التغلب على معوقات تنفيذ خطة تطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية بالمدينة، لإعادة الوجه الجمالى للمناطق الداخلية بها ، وهو الذى سيتوازى معه تنفيذ خطة التطوير لشوارع باقى مدن المحافظة بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية.