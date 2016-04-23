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وصول «مرسي» لأكاديمية الشرطة لسماع الحكم في «التخابر مع قطر»

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وصول «مرسي» لأكاديمية الشرطة لسماع الحكم في «التخابر مع قطر» وصول «مرسي» لأكاديمية الشرطة لسماع الحكم في «التخابر مع قطر»

محاكمة محمد مرسي – أرشيفية

وصل، منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أكاديمية الشرطة، تمهيدا لحضور جلسة الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، وما زال متواجدا بحجز المحكمة ولم يدخل قفص الاتهام حتى الان.

كانت قوات الأمن المعنية بتأمين أكاديمية الشرطة، قد أودعت جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية في قفص الاتهام ما عدا الرئيس الأسبق محمد مرسي.

والمتهمون المحبوسون هم أحمد عبد العاطي “مدير مكتب مرسي”، وسكرتير الرئاسة الأسبق أمين الصيرفي و أحمد على عبده عفيفى ” منتج أفلام وثائقية” وخالد حمدى عبد الوهاب “مدير إنتاج بقناة 25 ” و”محمد عادل حامد كيلانى “مضيف جوى بشركة مصر للطيران” وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل “معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”.

وهناك أربعة متهمين في القضية هم كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى، وأسماء محمد الخطيب “مراسلة بشبكة رصد”، وعلاء عمر محمد سبلان ” أردنى الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة” و إبراهيم محمد “رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة”.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

ويأتي موعد الجلسة تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح لدار القضاء العالي، للقاء عدد من أعضاء السلطة القضائية احتفالا بعيدهم السنوي.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

 

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