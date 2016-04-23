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الأرصاد : طقس حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا

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الأرصاد : طقس حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا الأرصاد : طقس حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا

أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة
> والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

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