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المتهمون بـ"التخابر مع قطر" يلتقطون صورا تذكارية داخل قفص المحكمة

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المتهمون بـ"التخابر مع قطر" يلتقطون صورا تذكارية داخل قفص المحكمة المتهمون بـ"التخابر مع قطر" يلتقطون صورا تذكارية داخل قفص المحكمة
داعب المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، اليوم السبت، المصورين الصحفيين المتواجدين بقاعة محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، لالتقاط الصور التذكارية لهم داخل قفص الاتهام، رافعين شارة رابعة.

فيما وقف كلا من أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفى، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل الكيلانى أمام المصورين الموجودين رافعين علامة رابعة، داخل قفص الاتهام تمهيداً للنطق بالحكم عليهم فى القضية.

ووصلت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد قليل.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسى، والدبلوماسى، والاقتصادى.

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (1)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (2)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (3)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (4)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (5)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (6)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (7)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (8)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (9)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (10)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (11)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (12)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (13)

الجنايات تنطق اليوم بالحكم على "مرسى" و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر
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