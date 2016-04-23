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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين جنوب غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين جنوب غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين جنوب غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين بفلسطين جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل أطلقت النار باتجاه أراضى المزارعين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحدود.

فى السياق ذاته، رفع جيش الاحتلال حالة التأهب على حدود قطاع غزة وعزز تواجد قواته العسكرية فى محيط مستوطنات غلاف غزة كجزء من الاستعدادات الأمنية الخاصة بعيد الفصح اليهودى.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن عشرات الجنود يتمركزون عند الحدود ومداخل المستوطنات الإسرائيلية على بعد كيلومتر واحد إلى 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة.
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