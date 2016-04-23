محمد بن راشد يتفقد سير العمل بالمرحلة النهائية من مشروع "دبي باركس أندريزورتس"

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي / رعاه الله / سير العمل في المرحلة النهائية من مشروع منتجع " دبي باركس آند ريزورتس " الوجهة الترفيهية المتكاملة الممتدة على مساحة 25 مليون قدم مربعة بمحاذاة شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي بين أبوظبي ودبي وبتكلفة إستثمارية تبلغ أكثر من عشرة مليارات درهم.

ولدى وصول سموه إلى الموقع اطلع على خرائط وتصاميم مكونات المشروع السياحي الثقافي الترفيهي الفريد والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط كونه يشكل ملتقى لجميع أفراد العائلة ويوفر لهم مساحة كبيرة من التسلية والترفيه والتسوق والإقامة في بيئة راقية ومتنوعة الثقافات والخدمات الجاذبة للسياح والزوار والفنانين من دول المنطقة والعالم .

وتفصيلا يتكون المشروع من ثلاث مدن ترفيهية الأولى " موشينجت دبي " المستوحاة من شخصيات هوليوود الشهيرة ومنتزه " بوليوود باركس دبي " من وحي الفن الهندي " أفلام ورقص وغناء وموسيقى " والمدينة الثالثة " ليجولاند دبي " المنتزه الترفيهي التفاعلي المستوحى من مكعبات لعبة الأطفال الشهيرة " الليجو " ويوفر للعائلة والصغار بيئة تعليمية مرحلة وفيه أيضا حديقة ألعاب مائية " ليجولاند ووتر بارك " أول حديقة مائية مخصصة للعائلات والأطفال حتى سن الثانية عشرة .

ومن مرافق المشروع الترفيهية التي إطلع عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال الخرائط وأثناء جولته الميدانية السيارة في أرجاء موقع المشروع مجمع " ريفر لاند دبي " الذي يتوسط المنتجع ويضم نخبة من المتاجر لببيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي وألعاب التسلية إلى جانب فندق " لابيتا " العائلي المصمم على الطراز البولينيزي .

وشملت جولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لدبي إكسبو 2020 ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمعرض إكسبو 2020 ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا لدبي إكسبو 2020 وأعضاء اللجنة سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي .

ورافق سموه كذلك سعادة المهندس عبد الله أحمد الحباي رئيس مجلس إدارة شركة " دبي باركس ريزورتس " مالكة ومنفذة المشروع وسعادة رائد كاجور النعيمي مدير عام " دبي باركس ريزورتس " وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب مهندس المشروع - شملت جولة سموه " ذا وتليت فيليدج " الذي تنفذه شركة مراس للتطوير العقاري ويقع بالقرب من منتجع " دبي باركس ريزورتس " حيث يوفر مركز التسوق التابع لشركة مراس أكثر من مائة محل تجاري للبيع بالتجزئة خيارات متنوعة للتسوق بأسعار مخفضة طوال العام لماركات عالمية وعلامات تجارية معروفة في مجال الأزياء والحقائب وأدوات ومواد الزينة والتجميل والأحذية ومتاجر الأثاث المنزلي بالإضافة إلى نخبة من المطاعم المختلف المطابخ العربية والأجنبية .

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