سياسى ليبى: طالبنا كوبلر بإنهاء المقاطعة بين المجلس الرئاسى والجيش الليبى

كشف الكاتب والمحلل السياسى الليبى، فوزى الحداد، تفاصيل لقاء النشطاء والسياسيين الليبيين بالمبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته الأخيرة لمصر، مؤكدا أن المبعوث الأممى جاء ليستمع لآرائهم للخروج من الأزمة الراهنة فى ليبيا.

وقال إنهم قدموا عدة نصائح للمبعوث الأممى؛ أهمها عقد اجتماع عاجل للجنة الحوار السياسى التى يرأسها كوبلر لبحث عدة أمور؛ أبرزها الخروقات التى حدثت للاتفاق من قبل المجلس الرئاسى، انعقاد مجلس الدولة، إضافة لمخالفة مجلس النواب لبنود الاتفاق السياسى.

وأضاف الكاتب الليبى، الذى حضر اللقاء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحاضرين طالبوا المبعوث الأممى إلى ليبيا بالعودة إلى لجنة الحوار وضرورة إشراك الدول الأوروبية والدولية بأن يوجهوا دول العالم لدعم الاتفاق السياسى وعدم دعم فائز السراج لشخصه.

وأشار إلى وجود أطراف تعرقل الاتفاق السياسى منها الفريق أول ركن خليفة حفتر، وأنه يتوجب أن يتم الضغط عليه والتفاهم معه، كما تم مع الأطراف المتواجدة فى الغرب الليبى، معتبرا الفريق حفتر لاعبا رئيسيا فى الاتفاق السياسى، وأن بعض النواب الليبيين يتخوفون من إقصاء القائد العام للجيش الفريق حفتر عقب تمرير حكومة التوافق الوطنى، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلس الرئاسى والجيش "مقطوعة" وأنهم حثوا كوبلر على إنهاء الهوة بين الطرفين.

وأكد الكاتب الليبى أن لجنة الحوار هى الوحيدة القادرة على حل الأزمة الراهنة، موضحا أن المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر يعتبر المجلس النواب الليبى الجسم الوحيد الشرعى فى البلاد، وأنه مستاء من عدم عقد جلسة البرلمان للتصويت على تمرير حكومة التوافق المنبثقة عن المجلس الرئاسى برئاسة فائز السراج.

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