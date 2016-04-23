هدنة فى القامشلى بين الوحدات الكردية والنظام السورى بعد يومين من المعارك

توصلت وحدات حماية الشعب الكردية ونظام الرئيس السورى بشار الأسد فى القامشلى بسوريا، إلى هدنة بعد يومين من المعارك راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وقالت مصادر- حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية السبت، أن وفدا من نظام الأسد اجتمع مع زعماء العشائر فى مدينة القامشلى، فى مبنى مديرية المنطقة بحى الوسطى واتفقا على الهدنة.

وكانت المعارك قد تجددت بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد فى مدينة القامشلى شمال شرق سوريا فى اليومين الماضيين.

وقالت مصادر أمنية أن الاشتباكات استمرت وسط المدينة وفى أحيائها الغربية وسط قصف مستمر من قبل قوات النظام، كما اندلعت معارك فى حى الطى والمربع الأمنى.

وقد سلم نحو 50 عنصرا من قوات النظام أنفسهم للمقاتلين الأكراد فى المدينة بعد سيطرة قوات حماية الشعب الكردية على سجن علايا شرق القامشلى.

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