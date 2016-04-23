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رئيس "النواب العراقى": يجب الإسراع فى تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الطائفية

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رئيس "النواب العراقى": يجب الإسراع فى تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الطائفية رئيس "النواب العراقى": يجب الإسراع فى تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الطائفية

>قال سليم الجبورى، رئيس مجلس النواب العراقى، إن ما يمر به العراق أزمة طارئة ستنتهى قريبا، مشددًا على أن الاصطفافات الحزبية والقومية جعلت منهج المحاصصة حلا ، لكنه ناتج خطير ينعكس سلبيا على مؤسسات الدولة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، أن خطر التجاذبات الإقليمية يحتّم علينا أن نمارس مسؤولياتنا لمنع أى تهديد يستهدف الدولة ونظامها العام، مضيفًا:
> هناك محاولات لتضليل مسار الإصلاح الحقيقي فى العراق، مطالبًا بالإسراع فى تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الحزبية والطائفية، مؤكدًا أن البرلمان جاهز لاستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة هذا الأسبوع فى أول أيام استئناف أعماله بعد الأزمة التى عصفت به.


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