لأول مرة.. جنود أمن مركزى داخل قفص الاتهام قبل نظر جلسة "فض اعتصام رابعة"

سادت حالة من الاستنفار الأمنى بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبل نظر جلسة محاكمة بديع و738 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة" والتى تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

فيما انتشرت عناصر من قوات الأمن المركزى على باب شارع معهد الأمناء من ناحية طريق الأوتوستراد وعلى الباب الآخر من ناحية نفق طرة.

وكما انتشرت تشكيلات من جنود الأمن المركزى على بوابة استلام تصاريح دخول الصحفيين والمحامين، وعلى طول الطرق المؤدية لباب قاعة المحكمة، ولأول مرة تضع الأجهزة الأمنية عناصر من الأمن المركزى داخل القفص الزجاجى، ووضع كردون أمنى داخل قاعة المحكمة للفصل بين الأهالى وقفص الاتهام.

ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص».

وصول هيئة محاكمة بديع و738متهما فى أحداث "فض اعتصام رابعة" لمعهد الأمناء

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