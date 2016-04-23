دراسة: التعامل اليومى مع الكيماويات يسبب خللا فى خلايا الدهون فى الجسم

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن مادة "الفثالات" الكيميائية التى توجد فى مجموعة واسعة من المنتجات، بداية من طلاء الأظافر وانتهاء بالصابون تسبب خللا فى خلايا الدهون بالجسم، وهذه المادة تدخل عادة فى صناعة البلاستيك، لأنها تعزز مرونته، وهناك أدلة متزايدة تشير إلى أنها ضارة على صحة الإنسان.

وربطت الأبحاث مادة "الفثالات" أو “BPA” بمشاكل الإنجاب عند التعرض لمستويات عالية منها، وفقا للموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”.

وأشار لى يين، الباحث بكلية إدارة الصحة العامة فى العلوم الصحية البيئية بجامعة جورجيا الأمريكية(UGA) ، إلى أن مادة "الفثالات" التى توجد فى العديد من المنتجات مثل المونيكير والصابون والزجاجات البلاستيكية المرنة يمكن أن تسهم فى تطوير مختلف الأمراض واضطرابات الهرمونات وتسهم فى ارتفاع خطر السمنة وتراكم الدهون فى الخلايا.

ووجد الباحثون أن الفثالات التى تحتوى على مادة ثنائى الفينول أ (BPA)، تؤدى لاختلال بالغدد الصماء البيئى وهو ما يؤثر على تطور الخلايا الدهنية.

وأضاف الباحثون أن السمنة واحدة من المشكلات الكبرى التى تواجه البشر حتى الآن، لافتين إلى أن العوامل الوراثية تساهم فى تفاقم البدانة بجانب العوامل البيئية.

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