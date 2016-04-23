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دراسة فنلندية: "لخبطة" النوم أسبوع واحد يبطئ حرق الدهون ويرفع الكولسترول

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دراسة فنلندية: "لخبطة" النوم أسبوع واحد يبطئ حرق الدهون ويرفع الكولسترول دراسة فنلندية: "لخبطة" النوم أسبوع واحد يبطئ حرق الدهون ويرفع الكولسترول
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الأضرار الصحية الناجمة عن قلة النوم وتأثيراته على جميع أجهزة الجسم، حيث يسبب ضعف الذاكرة وزيادة الوزن وترفع خطر الإصابة بمرض السكر ويحدث اضطرابات هرمونية ويضعف المناعة، وعلى المدى البعيد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وكشفت مؤخرا دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هلسنكى الفنلندية عن أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم لمدة أسبوع واحد فقط والنوم أقل من 8 ساعات فى اليوم يتسبب فى ارتفاع مستويات الكولسترول الضار، الذى يترسب بالشرايين ويساهم فى تدمير وتلف أنسجة القلب.

وأوضح الباحثون أن اضطرابات النوم خلال هذه الفترة القصيرة يساهم فى خفض مستويات الكولسترول النافع "HDL"، المعروفة بدوره فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفسر الباحثون - فى الدراسة نشرت نتائجها المجلة العلمية "Scientific Reports" ونشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية - هذه الاضطرابات المرضية خلال هذه الفترة القصيرة، بأن الجينات المسئولة عن نقل وتنظيم الكولسترول فى الدم تصبح أقل نشاطا لدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على القدر الكافى من النوم.

وأضاف الباحثون أن الأضرار لم تقتصر على ذلك، بل ثبت أنها تتسبب أيضاً فى حدوث خلل بالجهاز المناعى واضطرابات نظام التمثيل الغذائى والأيض " metabolism"، وهو ما سيقلل من معدلات حرق بالجسم.


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