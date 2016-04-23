الفريق البرتقالي يطلق مبادرة "الصلح الذاتي" لحل المشكلات العمالية

أعلن الفريق البرتقالي، المعني بتحسين خدمة "الفصل في الدعاوى العمالية"، والمشارك في الدورة الثانية من سباق "بناة المدينة" الذي دشنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق مبادرة "الصلح الذاتي" الهادفة إلى إسعاد العامل عبر تقليل المدة الزمنية للشكوى العمالية، وتخفيض التكلفة عليه، وحصوله على حقه بالتسوية الودية.

وجاء إطلاق المبادرة خلال اجتماع ممثلي الفريق البرتقالي في مقر نادي ضباط شرطة دبي بحضور العقيد عارف محمد أهلي، مدير مكتب ضمان الجودة الشامل في شرطة دبي، والعقيد عبد المنعم المداوي المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والسيد محمد مبارك الحمادي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والسيد عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش العمالي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والسيد عبدالله الريس مدير إدارة خدمات القضايا في محاكم دبي، والسيد حمد عبد الله علي رئيس قسم القضايا العمالية في محاكم دبي، وخالد المرزوقي، رئيس قسم التحري وتسويات التنفيذ في إدارة التنفيذ بمحاكم دبي، وأحمد عبد الجبار الباحث القانوني في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقدم محمد مبارك الحمادي شرحا حول المبادرة الجديدة التي تأتي ضمن مشاركة الفريق البرتقالي في سباق بناة المدينة، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في إطار رؤية دبي المدينة الانسانية الأولى في حفظ ورعاية حقوق العمال.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت فكرتها من خلال دراسة رحلة العمل للعامل وعلاقته مع جهة العمل، والتركيز على مرحلة حدوث المنازعات التي تتمحور عادة حول الأجور والصحة والسلامة في المساكن، وإلغاء الإقامات، والحصول على المستحقات العمالية نهاية الخدمة إذ أنها تشكل المرحلة الحرجة في هذه العلاقة، مبيناً أنه عند حدوث المنازعات يأتي دور المبادرة المحوري في حلها بالصلح الذاتي.

3 مراحل للمبادرة

وقال الحمادي إن تنفيذ المبادرة يأتي في ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أطلقنا عليها اسم " مرحلة 48 ساعة"، ويتم خلالها ارسال رسالة إلى صاحب العمل تفيد أن هناك شكوى عمالية "مبدئية" وعليه تسويتها، فيما المرحلة الثانية "مرحلة التسوية عن بعد" وذلك عبر التواصل مع صاحب العمل لإجراء التسوية، فيما المرحلة الأخيرة يتم استخدام باحث قانوني فيها لعمل التسوية.

وأكد الحمادي أن هناك مجموعة من الأهداف المرجوة من خلال تطبيق المبادرة تتمثل في تعزيز سمعة إنسانية إمارة دبي التي توازي سمعتها الرائدة في مختلف المجالات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وخفض التكاليف والإجراءات، وتقليل الخسائر وترسيخ مبدأ العدالة في حماية الحقوق العمالية، وزيادة نسبة سعادة العمال وتقليل التكاليف عليهم.

تطبيق الخدمة

وبين الحمادي أنه تطبيقاً للمبادرة، فقد تم عقد 3 اجتماعات للموظفين للتعريف بمبادرة الصلح الذاتي من أجل تحفيزهم لتحقيق نسب انجاز عالية، وتم حصر الشكاوى العمالية المقيدة في إمارة دبي في عام 2015 ونتائجها، وتم استحداث نظام العمل في الفترة المسائية لزيادة نسبة التسويات دون الحاجة لمراجعة الطرفين لديوان الوزارة، وتم تكليف أحد أعضاء الفريق القيادي لمتابعة الأداء اليومي ونسب الإنجاز.

سباق بناة المدينة

جاء إطلاق سباق "بناة المدينة" من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في 9 ديسمبر 2014، بهدف توفير طريقة عمل مبتكرة للجهات الحكومية والبيئة المناسبة للتعاون على إيجاد حلول ومبادرات مبتكرة للخدمات المشتركة بين أكثر من جهة حكومية، وكذلك صنع خدمات حكومية جديدة ومبتكرة لجميع شرائح المجتمع. كما يتيح السباق الذي ينظمه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي الفرصة للجهات الحكومية للتنافس كفرق عمل وليس كجهات فردية تعبيراً عن أهمية تكامل الجهات الحكومية في تحقيق أفضل النتائج. وقد تم اختيار أربعة فرق لأربع خدمات مشتركة لعام 2016 وهم: (الفريق الرمادي) لخدمات "المنافذ الجوية" والذي يضم كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مؤسسة مطارات دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الإمارات للهوية، و (الفريق البنفسجي) لخدمات "مزاولة الأعمال التجارية" والمشتركة بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ووزارة العمل، بالإضافة إلى (الفريق البرتقالي) لخدمات "الفصل في الدعاوى القضائية للمحكمة العمالية" الذي يضم كل من محاكم دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ووزارة العمل.

وفي مجال تطوير الخدمات يشارك في السباق (الفريق السماوي) لخدمة "صحة الأطفال" والمشتركة بين هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بالإضافة إلى منطقة دبي التعليمية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وسيتم الإعلان عن الفريق الفائز خلال الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية ضمن فئة (كأس سباق بناة المدينة).



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