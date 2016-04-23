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خصم 3 أيام لـ 21 موظف بحى شرق شبين الكوم لتركهم العمل

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خصم 3 أيام لـ 21 موظف بحى شرق شبين الكوم لتركهم العمل خصم 3 أيام لـ 21 موظف بحى شرق شبين الكوم لتركهم العمل
قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية ، خصم 3 أيام من 21 موظف بحى شرق شبين الكوم لتركهم العمل.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القرار جاء بعد أن أمر المحافظ مكتب المتابعة بالتفتيش المفاجىء على احياء شبين الكوم ( شرق – غرب ) ومجلس المدينة، حيث تبين بحى غرب شبين الكوم حضور 194 موظف من اجمالى 215 وغياب 21 وتامين صحى 3 وإذن واحد و114 خط سير، وفى حى شرق شبين الكوم تبين حضور 142 من اجمالى 178 موظف وغياب 36 و38 خط سير واذن واحد وتم تسجيل 21 حالة ترك عمل، كما تبين بمجلس مدينة شبين الكوم حضور 258 من اجمالى 330 موظف وغياب 72 وخطوط سير لعدد 103 حالة.

وأكد المحافظ أن أسلوب المتابعة سيستمر فى كل مراكز المحافظة من أجل ضبط مستوى الأداء والإدارة الفعالة ورفع مستوى الخدمة المقدم للمواطن، كما كلف المحافظ بفحص خطوط السير والتأكد من واقعيتها نظرا لارتفاع العدد مع موافاته بنتيجة الفحص فور انتهائه.


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