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بالصور.. توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية

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بالصور.. توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية بالصور.. توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية
توافد أهالى مدينة العاشر من رمضان على القافلة الطبية المجانية التى نظمها مجلس أمناء مدينة العاشر، برئاسة الدكتور محمد حلمى، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية العاشر، برئاسة المهندس عادل النجار، للكشف الطبى المجانى وإجراء عمليات جراحية فى 7 تخصصات مختلفة.

وبدأت القافلة الطبية فى الكشف على المرضى فى كافة التخصصات، وتم الكشف على 250 حالة حتى الآن، بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز والعميد طارق دراج الأمين العام لمجلس أمناء العاشر والمهندس صبحى نصر عضو لجنة المستثمرين بالمجلس، وتم صرف الأدوية بالمجان، وتحديد موعد للعمليات الجراحية، إضافة إلى توفير وجبات غذائية للمشاركين فى القافلة من لجنة التنظيم وأكثر من 15 طبيبا متبرعا من مستشفى ابن سيناء.

وعلى هامش القافلة تم تخصيص سيارة تابعة لوزارة الصحة مجهزة لعلاج أمراض تنظيم الأسرة والكشف عن نقص المعادن لدى الأطفال وتنظيم ندوة توعية بأساليب التغذية الصحيحة وتفادى أمراض الصيف.

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (1)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (2)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (3)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (4)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (5)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (6)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (7)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (8)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (9)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (10)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (11)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (12)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (13)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (14)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (15)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (16)

توافد أهالى العاشر من رمضان على قافلة مجلس الأمناء المجانية (17)


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