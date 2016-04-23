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إشعال زوج النيران بنفسه بسبب خلافات المصاهرة مع والدة زوجته بالمنيا

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إشعال زوج النيران بنفسه بسبب خلافات المصاهرة مع والدة زوجته بالمنيا إشعال زوج النيران بنفسه بسبب خلافات المصاهرة مع والدة زوجته بالمنيا

اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا، من مستشفي المنيا العام، بوصول المدعو ب. أ. م. 27 عام، صاحب سوبر ماركت، مصاب بحروق نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، وجاري تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي.

وشكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، فريق بحث بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث المركز، وبالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه محمد 25 سنة، حاصل علي دبلوم ومقيم بذات الناحية، إتهم والدة زوجته المدعوة ص. ت. م. 45سنة ربة منزل، بقيامها بإلقاء مادة البنزين علي المذكور وإشعال النيران به بسبب خلافات زوجية، وتم ضبط المذكورة وبمواجهتها أفادت أنه نظرًا لوجود خلافات مصاهرة بينهم، قام المذكور بإشعال النيران بنفسه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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