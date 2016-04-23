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الآلاف في نيكاراجوا يشاركون في مسيرة للاحتجاج على مشروع القناة الجديدة

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الآلاف في نيكاراجوا يشاركون في مسيرة للاحتجاج على مشروع القناة الجديدة الآلاف في نيكاراجوا يشاركون في مسيرة للاحتجاج على مشروع القناة الجديدة


> شارك آلاف المواطنين بنيكاراجوا في مسيرة؛ للاحتجاج على مشروع حفر قناة جديدة تربط بين المحيطين الأطلنطي والهادئ.

وذكرت (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم السبت، أن المعارضين للمشروع يحذرون من أنه سيتسبب في تهجير المجتمعات الريفية ويضر بالبيئة.

وتعهد المتظاهرون بمواصلة التظاهر ضد هذا المشروع لحين إلغاء حق امتياز حفر القناة الذي تم منحه في عام 2014 لرجل أعمال صيني.

ويشمل المشروع بناء ميناءين ومطار ومنتجع سياسي ومنطقة اقتصادية لشركات الكهرباء والشركات الأخرى، وسيبلغ طول القناة 278 كيلومترا بممر مائي أطول وأعمق من قناة بنما، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤها خمسة أعوام وتبدأ التشغيل الفعلي عام 2020.

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