تعليم أسيوط ينظم حفل ختام الأنشطة التربوية على مسرح قصرالثقافة

نظمت إدارة أسيوط التعليمية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسى 2015-2016 على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وذلك بحضور عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وصلاح فتحى وكيل المديرية وعبد الناصر عبد البصير مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، والعديد من القيادات التعليمية، ومدراء الإدارات المختلفة، ولفيف من أولياء الأمور وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية وثقافية.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أهمية الأنشطة التربوية لما لها من تأثير مباشر على العديد من السمات الشخصية لدى الطلاب، وذلك نظرًا لاستجابة تلك الأنشطة للعديد من ميولهم، ورغباتهم، وتأثيرها على اتجاهاتهم فى المستقبل كما تعزز الشعور بالانتماء للجماعة، وإظهار روح التنافس بين الطلاب معربا عن إعجابه بالإعمال الفنية التى شارك الطلاب فى تنفيذها بمساعدة معلمى الأنشطة المدرسية، ودعا وكيل الوزارة إلى احتضان الموهوبين والمبدعين منهم من أجل تشجيعهم على النجاح وخلق وإعداد جيل جديد يستطيع بناء وطنه.

وأشار صلاح فتحى وكيل المديرية، إلى أن الحفل يعد ملتقى للأعمال المتميزة للطلاب بجميع المدارس على مستوى الإدارات، مؤكدا أن النشاط المدرسى يعد وسيلة هامة لجذب الطلاب للمدرسة كما يساهم بشكل فعال فى تنمية قدراتهم وزيادة تحصيلهم المدرسى.

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