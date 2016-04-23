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العلاج الهرمونى يقلل تكرار الإصابة بسرطان الثدى ولا يسبب الأزمات القلبية

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العلاج الهرمونى يقلل تكرار الإصابة بسرطان الثدى ولا يسبب الأزمات القلبية العلاج الهرمونى يقلل تكرار الإصابة بسرطان الثدى ولا يسبب الأزمات القلبية
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن منع تكرار الإصابة بسرطان الثدى بالأدوية الخافضة لهرمون الاستروجين المسماة بـ"مثبطات الهرمونات" لا تزيد مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية بين الناجيات من سرطان الثدى.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا قسم الأورام بمجلة “JAMA”أن النساء اللائى تناولن الأدوية ليس لديهم مشاكل فى القلب مثل زيادة ضربات القلب أو إضطرابات غير طبيعية أو التورم والاحمرار للغشاء الذى يحيط القلب.

وقالت مؤلفة الدراسة رينا انعام، وهى عالمة أبحاث فى كايزر جنوب كاليفورنيا بقسم البحوث والتقييم: "إن دراستنا هى إجراء تقييم شامل لتأثير مثبطات الهرمونات على مخاطر القلب والأوعية الدموية".

وأشار الباحثون إلى أن العلاج الهرمونى يحد من تكرار الإصابة بسرطان الثدى، ولا يزيد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والأوعية الدموية ولا يسبب إضطراب فى ضربات القلب.

وأضاف الباحثون أن مرض القلب والأوعية الدموية هو السبب الرئيسى للوفاة لكثير من الأشخاص، خاصة مرضى ضغط الدم والمدخنين.


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