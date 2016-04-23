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مصادر: طرح 11 ألف وحدة سكنية متبقية بمشروع دار مصر الشهر المقبل

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مصادر: طرح 11 ألف وحدة سكنية متبقية بمشروع دار مصر الشهر المقبل مصادر: طرح 11 ألف وحدة سكنية متبقية بمشروع دار مصر الشهر المقبل
كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح نحو 11 وحدة سكنية متبقية من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع دار الشهر المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوحدات السكنية عبارة عن دور أرضى وأخير فى كل المدن التى شملتها المرحلة الأولى والثانية.

وأوضحت المصادر، أنه جارى التنسيق مع بنك التعمير والإسكان، وذلك لتحديد موعد طرح الإعلان الخاص بهذه الوحدات، وخاصة أن البنك يستقبل حاليا المواطنين الراغبين فى حجرز 21 ألف قطعة أرض بجانب الـ500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح أكثر من 55 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل فى أكثر من 13 مدينة على مرحلتين، المرحلة الأولى تضمنت 30 ألف وحدة سكنية فى مدن «القاهرة الجديدة وأكتوبر وبرج العرب، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وبدر، والعبور، والشروق، وتضمنت المرحلة الثانية نحو 25 ألف وحدة سكنية فى 13 مدينة جديدة وهى «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، والشروق، والعبور، وبدر».


>الإسكان تطرح أراضى خدمات بـ"دار مصر" من 900 متر حتى 93 ألف متر
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>خاسرو مشروع دار مصر بالمرحلة الثانية يطالبون بتثبيت السعر
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مصر 365

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