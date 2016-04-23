اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى، فى تاريخ مصر ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اليوم السبت هو أول أيام سحب كراسات الشروط، لحجز وحدة ضمن أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع، حيث يتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد فى المدن، والمراكز.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح باب الحجز لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) تشطيب كامل، فى 24 محافظة، وسيخصص لذلك كراسة شروط منفصلة، بمظروف خاص، به رقم كودى، كما سيتم فتح باب الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) فى 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع، وسيتم تخصيص كراسة شروط أخرى لها، بمظروف خاص.

بالصور.."الإسكان"تعلن تفاصيل حجز 500 ألف شقة..غدا بدء سحب كراسات الشروط بمكاتب البريد..مصطفى مدبولى: الوحدات 90 مترا ثلاث غرف وصالة..ودعم يصل لـ25ألف جنيه..وألا يزيد دخل الأسرة عن 3500 جنيه أهم الشروط

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