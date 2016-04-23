أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى

Google+ Print
اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى، فى تاريخ ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اليوم السبت هو أول أيام سحب كراسات الشروط، لحجز وحدة ضمن أكثر من نصف مليون وحدة سكنية بالمشروع، حيث يتم شراء كراسات شروط الحجز من مكاتب البريد فى المدن، والمراكز.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح باب الحجز لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) تشطيب كامل، فى 24 محافظة، وسيخصص لذلك كراسة شروط منفصلة، بمظروف خاص، به رقم كودى، كما سيتم فتح باب الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) فى 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع، وسيتم تخصيص كراسة شروط أخرى لها، بمظروف خاص.


>بالصور.."الإسكان"تعلن تفاصيل حجز 500 ألف شقة..غدا بدء سحب كراسات الشروط بمكاتب البريد..مصطفى مدبولى: الوحدات 90 مترا ثلاث غرف وصالة..ودعم يصل لـ25ألف جنيه..وألا يزيد دخل الأسرة عن 3500 جنيه أهم الشروط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر