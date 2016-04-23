فاكهة تعرض طفلك للإصابة بالمرض.. تجنبيها أثناء إرضاعه طبيعيا

أوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الرضاعة الطبيعية قد تتسبب فى إصابة طفلك بالمرض إذا كنت تتناولين بعض أنواع الفاكهة، حيث يتغير طعم اللبن ويسبب اضطرابات فى البطن وتغيير لون البراز.

وأشار التقرير إلى أن بعض الفاكهة الحمضية تمتزج بلبن الثدى وتجعله متعفنا، ما يؤثر على صحة الرضيع ويعرضه لمشاكل فى البطن، ومن الإشارات التى تظهر على الطفل بعد الرضاعة الطبيعية فى هذه الحالة كثرة البكاء وتغير فى لون برازه وعدم رغبته فى الرضاعة من ثدى الأم مرة أخرى.

وحذر التقرير النساء اللائى يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية من تناولهن :

>• الفاكهة الحمضية، كالبرتقال والعنب والليمون تعطى لبن الثدى نكهة لاذعة تسبب اضطرابات مفاجئة فى بطن الطفل.

• الكثير من الفراولة أثناء الرضاعة الطبيعية قد يصيب الطفل بالحساسية، وغازات وإسهال وطفح جلدى، ويفضل تجنب الفراولة خلال فترة الرضاعة.

>• الكيوى فاكهة تحتوى على بعض الخصائص قد تؤدى إلى لإصابة الطفل الذى يتغذى على لبن الثدى بغازات وانتفاخ فى البطن.

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