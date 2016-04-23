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اليوم..معارضة "طبيب" على حبسه لاتهامه ببتر أصابع قدم طفلة بالبساتين

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اليوم..معارضة "طبيب" على حبسه لاتهامه ببتر أصابع قدم طفلة بالبساتين اليوم..معارضة "طبيب" على حبسه لاتهامه ببتر أصابع قدم طفلة بالبساتين
تنظر، اليوم، محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمانة سر محمد زيان، محاكمة طبيب، لاتهامه بالإهمال الطبى فى إجراء عملية تجميل لطفلة، مما أدى لبتر أصابع قدمها.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من والد الطفلة، يفيد اتهام أخصائى جراحات بإجراء عملية تجميل لابنته "إنجى" التى تعانى من عيب خلقى فى أصابع قدمها، نتج عن الجراحة مضاعفات بتر أصابع القدم وأحداث عاهة مستديمة لها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنح للنظر فيها.


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