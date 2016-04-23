ضبط تاجر مخدرات و35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها فجر اليوم السبت، عن تمكن ضباط وحدة البحث بقسم شرطة ثان العريش، من ضبط "ص ى م"، وبحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 150جراما، و150 قرصا من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى 280 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1030 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجار العرض على النيابة العامة.

وتم ضبط 35 محكوما عليهم، و3 قضايا تموينية، و43 مخالفة مرافق متنوعة، و101 مخالفة مرورية.

ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام و107 مخالفات مرورية بشمال سيناء

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