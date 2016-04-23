أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تاجر مخدرات و35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط تاجر مخدرات و35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط تاجر مخدرات و35 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها فجر اليوم السبت، عن تمكن ضباط وحدة البحث بقسم شرطة ثان العريش، من ضبط "ص ى م"، وبحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 150جراما، و150 قرصا من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى 280 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1030 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، وجار العرض على النيابة العامة.

وتم ضبط 35 محكوما عليهم، و3 قضايا تموينية، و43 مخالفة مرافق متنوعة، و101 مخالفة مرورية.


>ضبط 40 هاربا من تنفيذ أحكام و107 مخالفات مرورية بشمال سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365