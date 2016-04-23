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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بالنصب على سيدة فى المقطم

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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بالنصب على سيدة فى المقطم تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بالنصب على سيدة فى المقطم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامها بالنصب على سيدة فى منطقة المقطم .

قرر أحمد البدويهى وكيل نيابة المقطم الجزئية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلف الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار زوجها ودجال لاتهامهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ 40 ألف جنيه.

كشفت التحقيقات عن قيام عم زوج السيدة المبلغة، وزوجته بالاشتراك مع شخص ادعى أنه شيخ مغربى للنصب على المجنى عليها، عقب إيهامها بقدرة الشيخ المغربى على استثمار أموالها فى البورصة مقابل عائد ضخم، وتمكنوا من الحصول منها على مبلغ مالى 40 ألف جنيه، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم عقب ورود تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة وقيام الشيخ المغربى بالاستيلاء على الأموال بمساعدة عم زوج المجنى عليها وزوجته وفرا هاربين.

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مصر 365