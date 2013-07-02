كيف تحضرين بشرتك قبل مناسبة خاصة؟

إذا أردتِ الحصول على بشرة مشرقة في مناسبة خاصَّة، هناك العديد من الأمور التي يجب أن تقومي بها منذ بداية اليوم، فالتجهيز ليوم مميَّز ومهم لا يبدأ قبل المناسبة بساعة أو ساعتين، وإنما يبدأ بـ10 أسرار يجب عليك القيام بها منذ الاستيقاظ، وهي:

1- اشربي 2 لتر من الماء يومياً.

2- اجعلي فطورك غنياً بالخضار والفواكه.

3- حاولي التمتَّع بحالة نفسيَّة مريحة بعيدة عن التوتُّر.

4- تناولي غذاءً غنياً بالفيتامينات، والمعادن، والأوميغا 3، والأحماض الدهنيَّة الأساسيَّة، وليكن طعامك في هذا اليوم هو شريحة من سمك السلمون اللذيذ.

5- اهتمي ببشرتك عن طريق 3 خطوات تبدأ بـ"التونر"، ثم المنظِّف، ثم المرطِّب.

6- تأكَّدي من استخدام المستحضرات المناسبة لنوعيَّة بشرتك.

7- مارسي الرياضة ولو لنصف ساعة؛ لتحفيز الدورة الدمويَّة، ما يحسِّن مظهر بشرتك في المساء.

8- جهِّزي علبة المكياج والمستحضرات الخاصَّة بك قبل موعد تطبيق المكياج؛ حتى لا تصابين بالتوتُّر.

9- تجنَّبي تناول الكافيين، وإن كنتِ من المدخنات تجنَّبي التدخين في هذا اليوم.

10- تجنَّبي التعرُّض المفرط للحرارة المرتفعة أو أشعَّة الشَّمس.