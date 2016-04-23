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اليوم.. طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية

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اليوم.. طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية اليوم.. طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً على كافة الأنحاء. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية لكلا البحرين شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


> القاهرة 21 34 الإسكندرية 20 29 مطروح 17 26 بورسعيد 20 25 دمياط 18 27 بلطيم 18 28 الإسماعيلية 20 35 السويس 20 35 العريش 13 28 نخل 12 34 طابا 17 35 الطور 20 33 مرسى علم 22 39 الغردقة 22 40 شرم الشيخ 25 36 رفح 13 27 كاترين 16 29 سيوة 19 35 المنيا 18 37 الفيوم 18 36 رأس سدر 19 36 أبوسمبل 22 40 وسط الدلتا 21 29 أسيوط 21 38 سوهاج 22 39 الأقصر 23 40 أسوان 25 40 شلاتين 23 37 حلايب 24 35 الوادى الجديد 26 40 قنا 24 40 نويبع 24 34 السلوم 17 28 .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

مكة المكرمة 28 41 المدينة 23 34 الرياض 23 34 المنامة 25 34 أبوظبى 21 34 الدوحة 25 35 الكويت 20 39 دمشق 12 32 بيروت 18 28 عمان 18 31 القدس 16 28 غزة 16 27 بغداد 18 37 مسقط 26 34 صنعاء 13 27 الخرطوم 28 42 طرابلس 18 27 تونس 14 24 الجزائر 10 23 الرباط 10 22 نواكشوط 25 36 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


>أنقرة 3 22 اسطنبول 13 21 إسلام أباد 16 29 نيودلهى 24 38 جاكرتا 26 33 بكين 12 22 كوالامبور 26 35 طوكيو 15 23 أثينا 16 24 روما 12 19 باريس 7 11 مدريد 7 18 برلين 4 10 لندن 4 11 مونتريال 4 11 موسكو 2 10 نيويورك 15 22 واشنطن 15 24 .

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