ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه العامه التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما خامات رديئة و مقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها و مقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.
وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل و بمداهمة المكان المتحرى عنه تم ضبط 1140 قطعة ادوات كهربائية مجهولة المصدر، ، تم تحرير المحضر اللازم .
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