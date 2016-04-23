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متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: استخدام أحدث الأجهزة لحفظ المومياوات

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متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: استخدام أحدث الأجهزة لحفظ المومياوات متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: استخدام أحدث الأجهزة لحفظ المومياوات
قال عمرو تيسير أخصائى أول إرشاد أثرى وأحد مسئولى مشروع التطوير التقنى بمتحف الآثار التابع لمكتبة الإسكندرية، أنة يتم حاليا العمل بمشروعات تطويرية بالمتحف ، و تشمل أعمال تطوير إنشائية و تأمينية بأحدث الأجهزة الحديثة لتأمين المتحف بالكامل ، بالإضافة إلى أعمال تطوير العرض المتحفى.

و أشار فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " إلى أن المتحف وفر أجهزة حديثة لحفظ المومياوات بقسم الآثار المصرية القديمة (الحياة فى العالم الآخر) باستخدام أحدث الأجهزة لحفظ المومياوات و حفظ درجة الحرارة داخل جهاز العرض ، و التعقيم بالنتروجين لإطالة عمر المومياء داخل جهاز العرض.

وأضاف " تيسير " لـ "اليوم السابع " ، أنه أيضا تم تعزيز المتحف بسيناريو جديد للعرض المتحفى للقطع الأثرية ، بالإضافة إلى أعمال ترميمية لعرض القطع الأثرية بأفضل صورة ممكنة.

و أكد أن المتحف حاليا ينافس المتاحف العالمية فى استخدام أحدث تقنيات العرض و الإرشاد المتحفى الإلكترونى للزائرين ، بالإضافة إلى أعمال المسح باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد ، استعدادا لعرضها قريبا بشكل أكثر جاذبية على الموقع الرئيسى للمكتبة ، و ذلك بهدف التيسير على الداسين للحصول على المعلومة الكاملة عن القطعة الأثرية من خلال الموقع الإلكترونى، بالإضافة إلى مشروع تصوير القطع الأثرية بتقنية " RTI " و المتخصصة فى تصوير القطع الصغيرة و المتناهية الصغر ، و كذلك مشروع توثيق جميع أنشطة المتحف من أعمال ترميم أو استقبال كبار الزوار أو الأنشطة المجتمعية يتقنية حديثة تسمح للمتصفح العثور عليها بسهولة .

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية (1)

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية (2)

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية (3)

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية (4)


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