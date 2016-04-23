مصطفى بكرى: استثمارات الإمارات ستساهم فى تعافى الاقتصاد المصرى

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ، إن الدعم الإماراتى لمصر موقف ليس بجديد على دولة الإمارات الشقيقة التى وقفت بجوارنا منذ زمن طويل، موضحاً أن زيارة ولى عهد أبو ظبى فى تلك الفترة التاريخية والصعبة ليعلن استمرار دعم بلاده للقاهرة يدل على أن الإمارات صادقة فى تعهداتها مع مصر

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوديعة والاستثمارات الاماراتية التى تقدر بـ 4 مليارات ستساهم فى تعافى الاقتصاد المصرى.

وقامت الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ مشروعات تنموية فى 23 محافظة بقطاعات حيوية، هى الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والبيئة والأمن الغذائى والمواصلات، إضافة إلى مشاريع الدعم الإضافى للمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية.

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