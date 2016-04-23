5 فوائد صحية لشرب ماء الأرز.. منها منع الجفاف ومد الجسم بالطاقة

ذكر تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الكثير من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم يعتادون شرب ماء الأرز لعلاج المشاكل الصحية المختلفة، وذلك لاحتوائه على الفوائد الصحية والمواد الغذائية المهمة مثل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية الأساسية.

وأوضح التقرير أن قائمة الفوائد الصحية لمشروب ماء الأرز فى فصل الصيف تشمل:

>1- منع الجفاف:

>ماء الأرز يمنع الجفاف لغناه بالمواد الغذائية التى تعمل على ترطيب الجسم، وهذا مفيد للغاية خلال أيام الصيف الحارة، فشرب كوب واحد من ماء الأرز يمنع الجفاف.

>2- منع الإمساك:

>ماء الأرز غنى بالألياف، وهذا يجعله مشروبا جيدا لعمل حركة الأمعاء بشكل طبيعى.

>3- مد الجسم بالطاقة:

>الكوب الواحد من ماء الأرز غنى بالكربوهيدرات، وتناوله يزيد مستوى طاقة الجسم.

>4- منع الإصابة بالسرطان:

>ماء الأرز يمنع الإصابة بالسرطان لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة كالفينول وفيتامين أ، اللذين يعملان بشكل فعال على منع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

>5- يطور الناقلات العصبية.

>ماء الأرز يحتوى على بعض المواد الغذائية التى تساهم فى تطوير الناقلات العصبية، وهذا يعمل على منع الإصابة بمرض الزهايمر إلى حد كبير.

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