5 فوائد صحية لشرب ماء الأرز.. منها منع الجفاف ومد الجسم بالطاقة

وأوضح التقرير أن قائمة الفوائد الصحية لمشروب ماء الأرز فى فصل الصيف تشمل:
>1- منع الجفاف:
>ماء الأرز يمنع الجفاف لغناه بالمواد الغذائية التى تعمل على ترطيب الجسم، وهذا مفيد للغاية خلال أيام الصيف الحارة، فشرب كوب واحد من ماء الأرز يمنع الجفاف.
>2- منع الإمساك:
>ماء الأرز غنى بالألياف، وهذا يجعله مشروبا جيدا لعمل حركة الأمعاء بشكل طبيعى.
>3- مد الجسم بالطاقة:
>الكوب الواحد من ماء الأرز غنى بالكربوهيدرات، وتناوله يزيد مستوى طاقة الجسم.
>4- منع الإصابة بالسرطان:
>ماء الأرز يمنع الإصابة بالسرطان لأنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة كالفينول وفيتامين أ، اللذين يعملان بشكل فعال على منع الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
>5- يطور الناقلات العصبية.
>ماء الأرز يحتوى على بعض المواد الغذائية التى تساهم فى تطوير الناقلات العصبية، وهذا يعمل على منع الإصابة بمرض الزهايمر إلى حد كبير.
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