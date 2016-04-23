مكاتب البريد تبدأ اليوم بيع كراسات حجز 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

تبدأ مكاتب البريد صباح اليوم السبت، فى استقبال المواطنين لبيع كراسات شروط حجز الـ500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى كافة المحافظات والمدن الجديدة.

وكشف مصدر مطلع، أنه من المقرر أن يبيع 600 مكتب بريد مميكن كراسات شروط حجز الـ500 ألف وحدة سكنية، بكل المراكز والمدن بمختلف المحافظات.

وتفتح مكاتب البريد أبوابها اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم السبت، لاستقبال المواطنين لبيع كراسات شروط الـ500 ألف وحدة سكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى جميع المحافظات.

وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحجز ودفع المقدم من خلال مكاتب البريد فقط لأول مرة، دون الحاجة للذهاب لبنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن الهدف من اختيار مكاتب البريد هو كثرة عددها مقارنة بفروع البنك التى لا تتخطى الـ27 فرعًا فقط على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن فَتْح باب الحجز لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة تتكون الواحدة منها من 3 غِرَف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بتشطيب كامل فى 24 محافظة، وتخصيص كراسة شروط منفصلة بمظروف خاص تشمل رقمًا كوديًا.

وأشار مدبولى فى تصريحاته، إلى فتح باب الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية، كَلَّفَ بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة فى 27 محافظة بنظام "التمليك" وتخصيص كراسة شروط أخرى لها بمظروف خاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "سنقدم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد جدية الحجز ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو المُقْبِل حتى الثلاثاء الموافق يوم 31 من نفس الشهر".

وأوضح مدبولى، أنه بالنسبة للوحدات التى فى مراحل التشطيب، ستُخَصَّص تباعًا بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، وتحديد المستحقين، على أن يُسَدَّد باقى مقدم الحجز خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية على رقم الموبايل المُسَجَّل، أما بالنسبة للوحدات المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام، فسيُسَدَّد باقى مقدم الحجز على 4 أقساط قبل الاستلام.

- بالصور.."الإسكان"تعلن تفاصيل حجز 500 ألف شقة..غدا بدء سحب كراسات الشروط بمكاتب البريد..مصطفى مدبولى: الوحدات 90 مترا ثلاث غرف وصالة..ودعم يصل لـ25ألف جنيه..وألا يزيد دخل الأسرة عن 3500 جنيه أهم الشروط