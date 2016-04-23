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وزارة الرى تعلن عدم تسليم حديقة الوراق لمحافظة الجيزة وتديرها لصالحها

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وزارة الرى تعلن عدم تسليم حديقة الوراق لمحافظة الجيزة وتديرها لصالحها وزارة الرى تعلن عدم تسليم حديقة الوراق لمحافظة الجيزة وتديرها لصالحها
أعلن المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة ستدير لصالحها حديقة الوراق التى أُنْشِئَت مؤخرًا فى منطقة "الوراق"، ولن تُسَلَّم إلى محافظة الجيزة.

وأشار عز، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الوزارة أنشأت الحديقة كمتنزه بمنطقة وراق الحضر بالجيزة، حيث تم إنشاء حديقة وطريق بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، لمواجهة مشكلة النحر التى تتعرض لها ضفاف النيل، بالإضافة إلى الحد من التعديات ومنع حدوثها بمناطق أخرى.

وأوضح عز، أن المشروع يهدف إلى تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش، والإطماء، وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه، وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى محافظات الدلتا، فضلاً عن مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات بهذه المناطق والارتقاء حضاريًا بمنطقة الوراق.

وأكد عز، إحياء مشروع تطوير كورنيش النيل، والعودة مرة أخرى إلى الواجهات النيلية المخططة، بهدف الحفاظ على النيل من التعديات، وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين، بالإضافة إلى تخصيص إدارة منفصلة لتشغيل الحديقة لتتولى صيانتها وتأمينها، للعمل على إيجاد مردود مالى يوفر لها تمويلاً ذاتيًا، وسيكون نظام دخول المواطنين للحديقة عبر تذاكر مُخَفَّضَة.


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