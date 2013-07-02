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طلاء أظافر يتغيّر لونه مع حرارة الجسم!

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طلاء أظافر يتغيّر لونه مع حرارة الجسم! طلاء أظافر يتغيّر لونه مع حرارة الجسم!

نودّ أن نعرفك على مغير لون الطلاء Shade Shifter من ORLY، إنه طلاء جديد يتغير لونه بناءً على حرارة الجسم. وهو الطلاء النهائي أو الشفاف الذي يغلف الطبقة الأخيرة من الطلاء الملوّن، وهو يتحوّل إلى لون جديد رائع من فصيلة اللون الذي تضعينه، مثلاً يصبح أفتح في حال كنت دافئة وأغمق في حال شعرت بالبرد.
إن كنت من الخبيرات في مجال الأظافر فلا بد من تجربة هذا الطلاء. ننصحك بتجريبه فهو رائع حقاً ويذكرنا بحلوى الجيلي.
هل ستجربينه؟ إن كانت الاجابة نعم، فتوجهي مباشرة إلى صالون التجميل.

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سيدتي