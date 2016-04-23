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تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بالضفة الغربية

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تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بالضفة الغربية تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين بالضفة الغربية

>استمر مساء أمس مسلسل الإعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب خلال المسيرات الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصرى عدد من المحافظات الفلسطينية.

ففى الخليل، اعتدت مستوطنة بالضرب على طفل ومتضامنة أجنبية فى شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وقال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا، إن المستوطنة حنا كوهين المعروفة بعدائها للفلسطينيين، اعتدت بالضرب على نجله أُبى "11 عاما" عندما كان برفقة متضامنة أجنبية وزوجها.

وقال عضو الجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامن مع الشعب الفلسطينى إن المستوطنة اعتدت على زوجته أوديل وصفعتها على وجهها ، ومنعتهم من مواصلة السير فى شارع الشهداء لزيارة عائلة الشهيد هاشم العزة ، وأشار إلى أن قوات الاحتلال حضرت الى المكان ولم تمنع المستوطنة من مواصلة الاعتداء على زوجته والطفل الذى كان برفقتهما.

وفى منطقة نعلين، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والجدار العنصرى، ما أدى إلى اصابة العشرات بالاختناق.

وأوضحت مصادر محلية أن جنود الاحتلال تصدوا للمشاركين بالقرب من الأراضى المهددة بالاستيلاء لصالح اقامة الجدار، مطلقين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة عشرات المشاركين بالاختناق.

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مصر 365