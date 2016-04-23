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حبس شاذ جنسيا ضبط بحوزته إفلام إباحية خاص به فى العجوزة

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حبس شاذ جنسيا ضبط بحوزته إفلام إباحية خاص به فى العجوزة حبس شاذ جنسيا ضبط بحوزته إفلام إباحية خاص به فى العجوزة
أمر على السيسى وكيل أول نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة بحبس موظف بمطار القاهرة، لمدة إربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الفجور، والشذوذ، بعد اعترافه أمام النيابة، ووجود إفلام إباحية خاصة به على هاتفه المحمول.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات تفيد بدخول المتهم على المواقع الخاصة بممارسة الشذوذ لإستقطاب راغبى المتعة الحرام، فتم إعداد كمين للمتهم، وراسله احد ضباط الإدارة العامة لمكافحة الآداب، وتواصل معه عبر الشات لإيقاعه.

وبالفعل بدء المتهم فى التواصل مع الضباط، وطلبه منه الضابط صور، فقام المتهم بارسال عدة صور له، واتفقا على الموعد المحدد، وبالفعل توجه المتهم إلى المكان المتفق عليه، بشارع شهاب بالمهندسين، والقى القبض عليه، وتبين أنه يدعى "م.ح.أ"، ويعمل موظف بمطار القاهرة، ومتزوج ولديه طفلين.

وأمام النيابة أعترف المتهم أنه رسائل الواتس اب والشات الذى تم بينه وبين الضابط، كما أكد ان رقم الهاتف خاص به، وبفحص الهاتف تبين ان به إفلام جنسية، منها فليم خاص بالمتهم نفسه، والذى أكد انه تم تصوير بالامارات، مع سيدة، فامرت النيابة بحبسه على ذمة القضية.

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مصر 365