السيطرة على حريق مصنع التغليف بالفيوم

انتهت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم منذ قليل، من إخماد النيران بمصنع الطباعة والتغليف بالمنطقة الصناعية بكرم أوشيم بمحافظة الفيوم والذى أسفر عن اصابة 6 وزتم إسعافهم بمكان الحادث.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بنشوب حريق بماكينة طباعة داخل مصنع الطباعة والتغليف بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمركز طامية وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق كما انتقلت 5 سيارات اسعاف بإشراف الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

- حريق بمصنع التغليف بالمنطقة الصناعة بالفيوم وإصابة 6 أشخاص

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