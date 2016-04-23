أوقاف سوهاج: الخطبة الموحدة قضت على ملل المصلين وفرضت التنويع

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج إن الخطبة الاسترشادية التى تقررها وزارة الأوقاف أسبوعيا قضت على الخطبة الواحدة عند بعض الخطباء والتى قد تؤدى إلى ملل المواطنين من الخطب المتكررة ففرضت الخطبة الموحدة عليهم التنويع والتجديد كل أسبوع .

وأضاف اللاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الخطبة الموحدة استرشادية فمن حق الخطيب أن يكون خطبته حسب مايراه مناسبا لمجتمعه الذى يعيش فيه مع التزامه بالعنوان فالخطيب الموهوب يستطيع أن يطوع الموضوع حسب الواقع الدى يعيش فيه مشيرا إلى أن الخطبة الموحدة سهلت على الخطيب مشقة جمع المادة العلمية لخطبته لأن تحضير الخطبة ليس بالسهل فهو معاناة بين الكتب لايدرك حقيقتها إلا المجتهدون.

أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الشكر.. حقيقته وأثره فى حفظ النعم"