عودة حركة قطارات الصعيد إلى طبيعتها بعد توقفها لتعطل قطار فى بنى سويف

عادت حركة قطارات السكك الحديدية القادمة من الصعيد إلى طبيعتها مرة أخرى، عقب توقفها بسبب عُطل مفاجىء فى القطار رقم 81، والقادم من الأقصر فى اتجاه القاهرة بمزلقان الفشن جنوب بنى سويف.

واستعان قيادات السكك الحديدية فى بنى سويف، بجرار قطار من محافظة المنيا، وتم تسيير القطار وحركة القطارات القادمة من قبلى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطاراً من محطة سكك حديد الفشن يفيد بتعطل القطار رقم 81 والقادم من الأقصر والمتجه إلى القاهرة، ما أدى إلى إغلاق مزلقان كوبرى الفشن.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن إلى محطة القطار، حيث تم تأمين القطا، وتحويل حركة السير إلى كوبرى الفشن الجديد.

بالصور.. توقف حركة قطارات قبلى لتعطل قطار فى محطة الفشن ببنى سويف