ضبط 22 طن "أسماك رنجة" فاسدة بالبحيرة قبل بيعها فى شم النسيم

أكد العقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين بالبحيرة، تواصل الحملات الرقابية على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة، لمواجهة تسرب أى كميات فاسدة منها إلى الأسواق فى فترة أعياد شم النسيم.

وأشار الصيرفى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى ضَبْط 22 طن من أسماك الرنجة، و450 كيلو من الأسماك المملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى، والتحفظ عليها تمهيدًا لإعدامها بواسطة الجهات المختصة.

وأوضح تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية على مصانع المنتجات الغذائية بكل مراكز المحافظ، لضبط المخالفات من المنبع قبل طرحها بالأسواق، وكذلك الرقابة الصارمة على تجار الجملة والتجزئة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، والأجهزة المعاونة الأخرى لإنجاح الحملات الرقابية.

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