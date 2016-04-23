بالفيديو.. قصيدة الأبنودى "رسالة من ميت" إهداء لقناة السويس الجديدة

عرضت هيئة قناة السويس مساء أمس الجمعة قصيدة "رسالة من ميت"، والتى كتبها الخال الأبنودى إهداء منه إلى قناة السويس الجديدة بصوت الخال أثناء افتتاح ميدان الأبنودى مساء الجمعة، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لرحيل الخال، والتى نظمتها الإسماعيلية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، وفى حضور وزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم.

وقال الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الخال الأبنودى كان يحلم بحضور حفر القناة الجديدة وأرسل لنا قصيدة بصوته عنوانها رسالة من ميت وفيها يتحدث الأبنودى عن حفر القناه القديمة أيام "ديلسبس" والسخرة وحفر قناة السويس الجديدة بسواعد المصرين وبدون سخرة، ويطالب الأجيال الجديدة بالحفاظ على القناة.

وكان الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، افتتح مساء الجمعة ميدان الأبنودى، بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء ياسين طاهر المحافظ، والإعلامية نهال كمال زوجة الراحل، وابنتيه آية ونور الأبنودى، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيله.

وزير الثقافة وقيادات الإسماعيلية يفتتحون ميدان الأبنودى فى ذكرى رحيله

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