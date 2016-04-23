أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. قصيدة الأبنودى "رسالة من ميت" إهداء لقناة السويس الجديدة

Google+ Print
بالفيديو.. قصيدة الأبنودى "رسالة من ميت" إهداء لقناة السويس الجديدة بالفيديو.. قصيدة الأبنودى "رسالة من ميت" إهداء لقناة السويس الجديدة
عرضت هيئة قناة السويس مساء أمس الجمعة قصيدة "رسالة من ميت"، والتى كتبها الخال الأبنودى إهداء منه إلى قناة السويس الجديدة بصوت الخال أثناء افتتاح ميدان الأبنودى مساء الجمعة، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لرحيل الخال، والتى نظمتها الإسماعيلية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، وفى حضور وزير الثقافة الكاتب حلمى النمنم.

وقال الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الخال الأبنودى كان يحلم بحضور حفر القناة الجديدة وأرسل لنا قصيدة بصوته عنوانها رسالة من ميت وفيها يتحدث الأبنودى عن حفر القناه القديمة أيام "ديلسبس" والسخرة وحفر قناة السويس الجديدة بسواعد المصرين وبدون سخرة، ويطالب الأجيال الجديدة بالحفاظ على القناة.

وكان الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، افتتح مساء الجمعة ميدان الأبنودى، بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء ياسين طاهر المحافظ، والإعلامية نهال كمال زوجة الراحل، وابنتيه آية ونور الأبنودى، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيله.

وزير الثقافة وقيادات الإسماعيلية يفتتحون ميدان الأبنودى فى ذكرى رحيله
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»