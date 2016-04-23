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مصادر: "الكهرباء" تخاطب المحليات لتركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة

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مصادر: "الكهرباء" تخاطب المحليات لتركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة مصادر: "الكهرباء" تخاطب المحليات لتركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستخاطب أجهزة المحليات على مستوى الجمهورية، لبدء تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة بالمناطق العشوائية، للحد من سرقة التيار التى تكبد الدولة خسائر بالمليارات.

وأضاف المصدر، فى تصرياحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن شروط الحصول على عداد كودى، ألا يكون المبنى على أراضى أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء حددت الضوابط الجديدة لضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل جهاز المحليات، وقال إن الأوراق المطلوبة عبارة عن موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

وأشار المصدر إلى أن العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا تُعَد تقنين لوضع المستهلك المخالف فى البناء أو الأدوار، ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة وإنما تحمل رقم كودى مسلسل.


>- ننشر الضوابط والشروط النهائية لتركيب العداد الكودى فى المناطق العشوائية.. ضم المبانى الموجودة على أرض زراعية لتقنين وضع الكهرباء بها.. ورفض المخالف على أملاك الدولة أو شروط الطيران المدنى

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