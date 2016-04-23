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أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشرطة فى حادث المساعيد بالعريش

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أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشرطة فى حادث المساعيد بالعريش أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشرطة فى حادث المساعيد بالعريش
فى جنازة شعبية مهيبة شيع منذ قليل، أهالى قرية كفر عسكر شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، جثمان عريف شرطة وليد محمد عامر الذى استشهد فى حادث إنقلاب مدرعة بكمين المساعيد بالعريش.

واستقبل المشيعون جثمان الشهيد بمدخل القرية لدفنه بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد.

شارك فى الجنازة إبراهيم صالح رئيس مدينة ايتاى البارود، و الدكتور عمر حمروش و محمد الحناوي أعضاء مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

- أهالى إيتاى البارود فى البحيرة ينتظرون جثمان شهيد العريش
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