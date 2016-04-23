نصائح عشان تاكل فاكهة الموسم بأمان.. اغسلها كويس وتجاهل أول قطفة

لكل منا فاكهته المفضلة، ينتظر موسمها بفارغ الصبر، ولكن وأمام هذه الرغبة عليك أولا توخى الحذر، ومراعاة الكثير من الخطوات لتجنب المشكلات التى قد تسببها لك هذه الفاكهة فى بداية مواسمها.

وفى السياق أوضحت الدكتورة ملك صالح - استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية - أن بعض نوعيات الفاكهة أصبحت عرضة للرش بكميات كبيرة من المبيدات، وهناك أيضا وللأسف الشديد نوعيات يتم رشها بكميات مركزة لسرعة إنضاجها وعرضها للبيع مبكرا، لذا تنصح بضرورة توخى الحذر وتناول هذه الفاكهة دون التعرض لأى مشكلات صحية أو تراكمات ضارة.

وأضافت الدكتورة ملك صالح بأن بعض الثمرات كالخوخ والتفاح على سبيل المثال لا الحصر، موسمهما حاليا، ويجب توخ الحذر باتباع هذه النصائح المهمة عند تناولها:

- انتظر حتى تزيد كمية الفاكهة بالأسواق، ولا تسرع فى شراء نوع الفاكهة المحبب لك قبل انتشاره.

>- اهتم بإزالة القشرة فى بعض نوعيات الفاكهة، والتى تشك فى زيادة معدلات الرش بها، أو تلك التى تسبب قشرتها مشكلات معوية، كالخوخ والتفاح.

>- تناول القليل جدا من الفاكهة فى بداية مواسمها، وبشكل عام، فالإسراف قد يسبب مشكلات معوية.

>- غسل الفاكهة فى أى وقت بشكل جيد يقيك من كل المشكلات، ويمكنك إضافة البرمنجنات أو الخل للمياه ونقع الفاكهة فيها أكثر من نصف ساعة، وجعل المياه بعدها تجرى عليها فترة طويلة، ثم جففها جيدا وأزل قشرتها وتناولها ولا تسرف.

>- اختر نوعيات جيدة من الفاكهة تكون قشرتها عادية، وليس عليها عليها ترسبات.

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